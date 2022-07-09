RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Шрі-Ланці протестуючі захопили резиденцію президента

Фото: на Шрі-Ланці протестуючі захопили резиденцію президента (twitter.com)
Автор: Сергій Пишкін

На Шрі-Ланці протестувальники повністю взяли під контроль резиденцію президента Готабаї Раджапакси. Голова країни покинув резиденцію за декілька хвилин до приходу мітингуючих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Times of India.

Раджапакс й надалі офіційно вважається президентом країни та охороняється військовими. Його місцеперебування на цей момент приховується.

Відзначимо, що економічна криза Шрі-Ланки майже спустошила валютні резерви країни. Водночас країна направляла двох міністрів до Росії з метою переговорів про дешеве пальне.

На тлі найгіршої економічної кризи у країні вибухнули протести. Поліція ввела комендантську годину після застосування сльозогінного газу та водомету проти студентів-протестувальників 8 липня перед запланованим мітингом на вихідних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шри-Ланка