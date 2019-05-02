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На Шри-Ланке отменили воскресные службы после информации о возможных терактах

Новости » Общество    02.05.2019 - 21:47
На Шри-Ланке отменили воскресные службы после информации о возможных терактах
Фото: место взрыва на Шри-Ланке (twitter.com/AzzamAmeen)

Воскресные службы Католической церкви отменяются уже во второй раз

Католическая церковь на Шри-Ланке не будет проводить воскресные службы вторую неделю подряд после того, как власти сообщили о новых запланированных атаках боевиков террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщает портал DPN.

Сообщается, что воскресные службы Католической церкви отменяются уже во второй раз в столице Шри-Ланки, после того, как правительство предупредило о возможных нападениях со стороны той же группы боевиков, связанной с ИГИЛ, осуществившей теракты на Пасху.

Как отмечается, архиепископ Коломбо кардинал Малколм Ранджит отменил воскресные службы на этой неделе по соображениям безопасности.

Лидеры исламской общины Шри-Ланки призвали мусульман принять участие в пятничной молитве, предварительно попросив власти принять повышенные меры безопасности.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов на территории трех церквей и трех отелей. В результате терактов, по официальной информации, погибли 253 человека. Ответственность за взрывы взяла на себя ИГИЛ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что разведывательные службы Шри-Ланки полагают, что боевики террористической организации "Исламское государство" могут предпринять новые атаки в туристических зонах Азии и Африки, подобные той, что была предпринята на Шри-Ланке.

 

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