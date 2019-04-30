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США предупредили об опасности новых терактов на Шри-Ланке

Новости » Происшествия    30.04.2019 - 12:36
США предупредили об опасности новых терактов на Шри-Ланке
Фото: место взрыва на Шри-Ланке (twitter.com/AzzamAmeen)

В местной полиции заявили о том, что повышенные меры безопасности будут пока сохранены

Посол Соединенных Штатов Америки на Шри-Ланке предупредила о возможности новых нападений на остров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам посла США на Шри-Ланке  Алайны Теплиц, в стране уже достигнут огромный прогресс, благодаря задержаниям, но на данный момент ведется активное планирование новых атак. 

"Активные члены террористической группировки, ответственной за взрывы в церквях и отелях, могут до сих пор находиться на свободе", - заявила Алайна Теплиц во вторник, 30 апреля. 

Кроме того, в местной полиции заявили о том, что повышенные меры безопасности будут пока сохранены, поскольку "полиция и армия все еще выслеживают подозреваемых".

Напомним, серия взрывов на Шри-Ланке произошла 21 апреля, в день празднования католической Пасхи. В частности, взрывы прогремели в трех церквях и трех отелях, в жилом комплексе в пригороде Коломбо и на западе острова. Ответственность за взрывы взяла на себя ИГИЛ. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что разведывательные службы Шри-Ланки полагают, что боевики террористической организации "Исламское государство" могут предпринять новые атаки в туристических зонах Азии и Африки, подобные той, что была предпринята на Шри-Ланке.

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