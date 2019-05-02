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На Шрі-Ланці скасували недільні служби після інформації про можливі теракти

Новини » Суспільство    02.05.2019 - 21:47
На Шрі-Ланці скасували недільні служби після інформації про можливі теракти
Фото: місце вибуху на Шрі-Ланці (twitter.com/AzzamAmeen)

Недільні служби Католицької церкви скасовуються вже вдруге

Католицька церква Шри-Ланці не буде проводити недільні служби другий тиждень поспіль після того, як влада повідомила про нові заплановані атаки бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава". Про це повідомляє портал DPN.

Повідомляється, що недільні служби Католицької церкви скасовуються вже вдруге у столиці Шрі-Ланки, після того, як уряд попередив про можливі напади з боку тієї ж групи бойовиків, пов'язаної з ІДІЛ, що здійснила теракти на Великдень.

Як наголошується, архієпископ Коломбо кардинал Малколм Ранджит скасував недільні служби на цьому тижні з міркувань безпеки.

Лідери ісламської громади Шрі-Ланки закликали мусульман взяти участь у п'ятничній молитві, попередньо попросивши влади прийняти підвищені заходи безпеки.

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів на території трьох церков і трьох готелів. В результаті терактів, за офіційною інформацією, загинули 253 людини. Відповідальність за вибухи взяла на себе ІДІЛ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що розвідувальні служби Шрі-Ланки вважають, що бойовики терористичної організації "Ісламська держава" можуть здійснити нові атаки в туристичних зонах Азії та Африки, подібні тій, що була зроблена на Шрі-Ланці.

 

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