ru ua
Сб, 16 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Шри-Ланке на несколько дней назначили и.о. президента: кто им стал

Новина українською →
Коломбо, Суббота 16 июля 2022 16:29
На Шри-Ланке на несколько дней назначили и.о. президента: кто им стал Фото: и.о. президента Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе (twitter.com/RW_UNP)
Автор: Артем Горовенко

В парламенте Шри-Ланки привели к присяге временного исполняющего обязанности президента. Им стал действующий премьер Ранил Викрамасингхе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что сегодня парламент запустил процедуру избрания нового президента. На заседании было зачитано заявление президента Готабая Раджапаксы об отставке.

В заявлении говорится, что финансовый кризис на Шри-Ланке продолжается из-за неумелого управления экономикой до его президентства, а также пандемией COVID-19.

"Я лично считаю, что предпринял все возможные шаги для преодоления этого кризиса, в том числе пригласил парламентариев сформировать общепартийное правительство или правительство национального единства", - говорится в письме Раджапаксы.

Следующее заседание парламента состоится во вторник, на нем выдвинут кандидатуры на пост президента. А избрание нового лидера состоится 20 июля.

В то же время премьер-министра Ранила Викрамасингхе привели к присяге в качестве исполняющего обязанности президента. Он также стал кандидатом в президенты, однако протестующие требовали и его отставки, что может привести к дальнейшим беспорядкам в случае его избрания.

Напомним, президент Шри-Ланки подал в отставку после бегства из страны на фоне массовых антиправительственных протестов.

Подробнее о ситуации в островном государстве - в материале "Протесты на Шри-Ланке. Как дефицит топлива привел к смене власти".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шри-Ланка
NEWS
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года