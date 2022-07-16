На Шри-Ланке на несколько дней назначили и.о. президента: кто им стал
В парламенте Шри-Ланки привели к присяге временного исполняющего обязанности президента. Им стал действующий премьер Ранил Викрамасингхе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что сегодня парламент запустил процедуру избрания нового президента. На заседании было зачитано заявление президента Готабая Раджапаксы об отставке.
В заявлении говорится, что финансовый кризис на Шри-Ланке продолжается из-за неумелого управления экономикой до его президентства, а также пандемией COVID-19.
"Я лично считаю, что предпринял все возможные шаги для преодоления этого кризиса, в том числе пригласил парламентариев сформировать общепартийное правительство или правительство национального единства", - говорится в письме Раджапаксы.
Следующее заседание парламента состоится во вторник, на нем выдвинут кандидатуры на пост президента. А избрание нового лидера состоится 20 июля.
В то же время премьер-министра Ранила Викрамасингхе привели к присяге в качестве исполняющего обязанности президента. Он также стал кандидатом в президенты, однако протестующие требовали и его отставки, что может привести к дальнейшим беспорядкам в случае его избрания.
Напомним, президент Шри-Ланки подал в отставку после бегства из страны на фоне массовых антиправительственных протестов.
Подробнее о ситуации в островном государстве - в материале "Протесты на Шри-Ланке. Как дефицит топлива привел к смене власти".
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