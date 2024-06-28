Шрі-Ланка вимагає від РФ компенсацію за громадян, які загинули на війні в Україні

Як повідомили у відомстві, делегація країни на чолі з міністром закордонних справ Таракою Баласурією відвідала Російську Федерацію з 26 по 27 червня 2024 року. Там були проведені перемовини з представниками країни-агресора щодо шріланкійців, які воюють за Росію на контрактній основі.

Також Шрі-Ланка вимагає від Росії компенсацію за загибель 17 громадян на війні проти України. Окрім цього Шрі-Ланка вимагає дострокового розірвання контрактів і врегулювання питання грошового забезпечення для громадян, які все ще воюють.

Найманці зі Шрі-Ланки воюють на боці Росії

Через те, що Росії не вистачає людей для війни проти України, Кремль вербує до лав окупаційних військ найманців з інших країн. Зокрема, раніше вже було підтверджено, що ЗСУ змогли взяти в полон найманців зі Шрі-Ланки в районі міста Часів Яр у Донецькій області.

Також у травні цього року Шрі-Ланка анонсувала розслідування щодо долі своїх громадян, які відправилась до Росії.

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