RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шри-Ланка требует от РФ компенсацию за граждан, погибших на войне в Украине

Фото: протесты в Шри-Ланке у посольства России (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Делегация из Шри-Ланки призвала Россию разрешить своим воюющим против Украины гражданам вернуться домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Шри-Ланки.

Как сообщили в ведомстве, делегация страны во главе с министром иностранных дел Таракой Баласурией посетила Российскую Федерацию с 26 по 27 июня 2024 года. Там были проведены переговоры с представителями страны-агрессора по поводу шриланкийцев, которые воюют за Россию на контрактной основе.

Также Шри-Ланка требует от России компенсации за гибель 17 граждан на войне против Украины. Кроме этого Шри-Ланка требует досрочного расторжения контрактов и урегулирования вопроса денежного довольствия для граждан, которые все еще воюют.

Наемники из Шри-Ланки воюют на стороне России

Из-за того, что России не хватает людей для войны против Украины, Кремль вербует в ряды оккупационных войск наемников из других стран. В частности, ранее уже было подтверждено, что ВСУ смогли взять в плен наемников из Шри-Ланки в районе города Часов Яр в Донецкой области.

Также в мае этого года Шри-Ланка анонсировала расследование судьбы своих граждан, отправившихся в Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шри-ЛанкаРоссийская ФедерацияВойна в Украине