Делегація зі Шрі-Ланки вирушить до РФ через загиблих на війні в Україні найманців, - ЗМІ

Шрі-Ланка направить делегацію в Росію для розслідування долі сотень своїх громадян, які беруть участь у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Міноборони країни попередило, що за допомогою WhatsApp у Шрі-Ланки вербують колишніх військових, яким пропонують велику зарплату і громадянство РФ.

"У повідомленнях, надісланих громадянами Шрі-Ланки, вказується номер агента, який потім організовує документацію та польоти", - пише видання.

Журналісти вказали, що такі пропозиції є привабливими для громадян Шрі-Ланки, адже країна перебуває в економічній кризі.

Шрі-Ланка веде своє розслідування

Раніше влада Шрі-Ланки почала розслідування після повідомлень про те, що її громадян, які переважно пройшли військову підготовку, продають для участі у війні проти України.

"Основне завдання полягає у визначенні точної кількості людей у Росії. За неофіційними даними, в Росії перебуває приблизно 600-800 громадян Шрі-Ланки", - повідомив міністр закордонних справ Шрі-Ланки Тарака Баласурія.