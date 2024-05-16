Делегація зі Шрі-Ланки вирушить до РФ через загиблих на війні в Україні найманців, - ЗМІ
Шрі-Ланка направить делегацію в Росію для розслідування долі сотень своїх громадян, які беруть участь у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Міноборони країни попередило, що за допомогою WhatsApp у Шрі-Ланки вербують колишніх військових, яким пропонують велику зарплату і громадянство РФ.
"У повідомленнях, надісланих громадянами Шрі-Ланки, вказується номер агента, який потім організовує документацію та польоти", - пише видання.
Журналісти вказали, що такі пропозиції є привабливими для громадян Шрі-Ланки, адже країна перебуває в економічній кризі.
Шрі-Ланка веде своє розслідування
Раніше влада Шрі-Ланки почала розслідування після повідомлень про те, що її громадян, які переважно пройшли військову підготовку, продають для участі у війні проти України.
"Основне завдання полягає у визначенні точної кількості людей у Росії. За неофіційними даними, в Росії перебуває приблизно 600-800 громадян Шрі-Ланки", - повідомив міністр закордонних справ Шрі-Ланки Тарака Баласурія.
Найманці зі Шрі-Ланки воюють на боці Росії
Російській армії не вистачає людей для війни проти України через велику кількість втрат, яких вона зазнає на полі бою. Тому Кремль вербує до лав окупаційних військ найманців з інших країн.
Нещодавно речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявляв, що ЗСУ вдалося взяти в полон найманців зі Шрі-Ланки в районі міста Часів Яр у Донецькій області.
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