Шрі-Ланка може стати новим каналом фінансування війни Росії проти України

Шрі-Ланка веде переговори з Росією щодо налагодження безперебійних поставок російської нафти на свою територію.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила посол Шрі-Ланки в РФ Шобіні Гунасекера в інтерв’ю ТАСС.

За словами дипломата, державна нафтова корпорація Шрі-Ланки обговорює не лише поставки сирої нафти, а й постачання зрідженого природного газу (СПГ) та модернізацію нафтопереробного заводу, щоб забезпечити стабільне використання російського енергоресурсу.

"Поки жодних угод не підписано, але переговори тривають. Ми передали відповідну пропозицію", - зазначила Гунасекера.

Експерти відзначають, що така співпраця може стати ще одним каналом для фінансування російської агресії проти України, оскільки продаж енергоресурсів дозволяє Кремлю отримувати валютні надходження для ведення війни. Паралельно це підкреслює, що Росія продовжує шукати альтернативні ринки для обходу європейських санкцій.

Україна та міжнародні партнери наголошують на необхідності блокування таких схем, щоб не давати Москві можливості отримувати додаткові фінансові ресурси для війни.