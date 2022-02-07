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Шредер обвинил Украину в "бряцании оружием": реакция Кулебы

Автор: Сергей Новиков

Бывший канцлер Германии, а ныне топ-руководитель нескольких компаний, связанных с Россией, Герхард Шредер обвинил Украину в "бряцании оружием". Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что комментировать его заявления не стоит, поскольку тот распространяет нарративы Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой его брифинг по итогам встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Отметим, в конце января Шредер высказался о ситуации с эскалацией на границе России и Украины и заявил, что "очень надеется на то, что бряцание оружием в Украине, наконец, действительно прекратится". А также раскритиковал недовольство Киева отказом в поставках оружия.

"Это гражданин Германии, работающий на немецкую компанию и де-факто работающий на российское правительство. Комментировать господина Шредера, это сродни комментировать спикера (президента России, - ред.) Путина. Там слово в слово все совпадает. Соответственно я просто не вижу смысла для более подробных оценок", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее стало известно, что Шредер, который к тому же является членом правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), может войти в наблюдательный совет российского "Газпрома". Причем вместо зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

До этого Шредер заявлял, что ни один российский президент не вернет Крым Украине, и выступал за отмену санкций против России.

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ГерманияДмитрий Кулеба