Шредер обвинил Украину в "бряцании оружием": реакция Кулебы

Бывший канцлер Германии, а ныне топ-руководитель нескольких компаний, связанных с Россией, Герхард Шредер обвинил Украину в "бряцании оружием". Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что комментировать его заявления не стоит, поскольку тот распространяет нарративы Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой его брифинг по итогам встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Отметим, в конце января Шредер высказался о ситуации с эскалацией на границе России и Украины и заявил, что "очень надеется на то, что бряцание оружием в Украине, наконец, действительно прекратится". А также раскритиковал недовольство Киева отказом в поставках оружия.

"Это гражданин Германии, работающий на немецкую компанию и де-факто работающий на российское правительство. Комментировать господина Шредера, это сродни комментировать спикера (президента России, - ред.) Путина. Там слово в слово все совпадает. Соответственно я просто не вижу смысла для более подробных оценок", - отметил Кулеба.