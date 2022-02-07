Шрьодер звинуватив Україну в "брязканні зброєю": реакція Кулеби

Колишній канцлер Німеччини, а нині топ-керівник кількох компаній, пов'язаних з Росією, Герхард Шрьодер звинуватив Україну в "брязканні зброєю". Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що коментувати його заяви не варто, оскільки той поширює наративи Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням його брифінг за підсумками зустрічі з німецькою колегою Анналеною Бербок.
Зазначимо, наприкінці січня Шрьодер висловився про ситуацію з ескалацією на кордоні Росії та України і заявив, що "дуже сподівається на те, що брязкання зброєю в Україні, нарешті, дійсно припиниться". А також розкритикував невдоволення Києва відмовою в поставках зброї.
"Це громадянин Німеччини, який працює на німецьку компанію і де-факто працює на російський уряд. Коментувати пана Шрьодера, це як коментувати спікера (президента Росії, - ред.) Путіна. Там слово в слово все збігається. Відповідно я просто не бачу сенсу для більш докладних оцінок", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Шрьодер, який до того ж є членом правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), може увійти до наглядової ради російського "Газпрому". Причому замість зятя колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.
До цього Шрьодер заявляв, що жоден російський президент не поверне Крим Україні, і виступав за скасування санкцій проти Росії.