Экс-канцлер и член СДПГ Шредер может войти в набсовет "Газпрома"

Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер, который является действующим членом правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), может войти в наблюдательный совет российского "Газпрома". Причем вместо зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tagesschau.de.

Сообщается, что сегодня Шредера выдвинули кандидатом в наблюдательный совет "Газпрома" вместо Тимура Кулибаева - зятя Назарбаева.

Отметим, Шредер является соратником президента России Владимира Путина и уже занимает топ-должности в компаниях Nord Stream AG, Nord Stream 2 AG и "Роснефть". Еще одно возможное место работы вызвало возмущение в Германии.

"Пришло время конкретно подумать о лишении звания бывшего канцлера у Герхарда Шредера. Он вредит стране, которой призван служить, и охотно принимает за это более чем хорошую плату от автократа. Согласие немецкого государства несовместимо с этим", - написала в Twitter представительница Свободной демократической партии (СвДП) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн

С аналогичным заявлением выступил парламентский секретарь ХСС Штефан Мюллер.

"Поведение Герхарда Шредера вредит Германии", - отметил он и призвал разработать правила для бывших канцлеров, которые касаются их коммерческой деятельности.

Почетный председатель ХСС Эдмунд Штойбер заявил, что заявления Шредера наносят ущерб не только его партии.

"Это наносит ущерб Германии, СДПГ и немецкой политике в целом", - заявил бывший премьер-министр Баварии.