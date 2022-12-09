Шпиталь окупантів в Токмаку повністю заповнений, - Генштаб

За минулу добу, 8 грудня, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також знищили два склади росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області.
За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари, а також здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
"І надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України", - зазначили у Генштабі.
7 грудня в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими. Знищено 3 склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів. Розгорнутий на базі “Токмацького протитуберкульозного диспансеру” шпиталь повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів росіян.
Нагадаємо, що росіяни стягують сили в район Сватового, а також можуть готувати нові провокації на Каховській ГЕС. Українські ж сили продовжують контрнаступ на певних ділянках фронту.
Також повідомлялось, що до Нового року ЗСУ можуть зайти в Кремінну, а в 2023 році повністю звільнити Луганську область.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.