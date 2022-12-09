Госпиталь оккупантов в Токмаке полностью заполнен, - Генштаб

За минувшие сутки, 8 декабря, подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также уничтожили два склада россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ .
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки на Луганщине и Клищиевки и Марьинки Донецкой области.
За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара, а также совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня.
"И дальше сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины", - отметили в Генштабе.
7 декабря в результате огневого поражения районов сосредоточение оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, потери врага составили около 240 человек ранеными. Уничтожены 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов. Развернутый на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 боеприпаса россиян.
Напомним, чтороссияне стягивают силы в район Сватового, а также могут готовить новые провокации на Каховской ГЭС. Украинские силы продолжают контрнаступление на определенных участках фронта.
Также сообщалось, что к Новому году ВСУ могут зайти в Кременную, а в 2023 году полностью уволить Луганскую область.
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