ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Шпиону из Китая оставили в силе приговор за кражу ракетных технологий

Автор: РБК-Украина

Верховный суд оставил в силе приговор китайскому шпиону, который организовал кражу ракетных технологий. Суды предыдущих инстанций приговорили его к 10 годам лишения свободы.

Самые читаемые новости

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Сообщается, что Верховный суд признал справедливым приговор в отношении гражданина КНР. Суд согласился с тем, что профессор Сианского научно-исследовательского института современной химии шпионил в Днепропетровской области.

"Он организовал на территории области сбор научно-технической и технологической документации в области боевого ракетостроения с целью передачи в иностранную организацию информации, составляющей государственную тайну Украины", - отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, приговор китайскому шпиону огласили в марте 2020 года.

По данным СБУ, он под прикрытием научно-технического сотрудничества между Китаем и Украиной пытался склонить украинских ученых к краже секретных разработок в ракетно-космической отрасли. Шпиона задержали на "горячем".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Китайшпионприговор