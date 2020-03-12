ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине приговорили иностранца к 10 годам за шпионаж

Новости » Общество     12.03.2020 - 14:03
В Украине приговорили иностранца к 10 годам за шпионаж
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Иностранец пытался склонить к сотрудничеству украинских ученых

Суд принял решение в отношении гражданина Китая, которого обвинили в шпионаже на территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным контрразведки, иностранец осуществлял разведывательную деятельность под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между Китаем и Украиной. Специальное образование шпион получал в Китайской военной научной академии, а также во время обучения в Физико-химическом институте Академии наук РФ.

Отмечается, что иностранец во время командировок в Украину пытался склонить к сотрудничеству группу украинских ученых, а также имел намерение завладеть за денежное вознаграждение материалами тайных разработок в ракетно-космической отрасли.

"Оперативники задержали иностранца "на горячем" во время попытки получения секретных разработок. Суд признал иностранного гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч .1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ.

Отмечается, что суд принял решение о заключении иностранного шпиона к 10 годам на территории Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что контрразведка СБУ расследует более 100 уголовных производств, связанных с государственной изменой и шпионажем. При этом 40 человек уже получили судебные приговоры по статьям "госизмена" и "шпионаж".

В Киеве СБУ задержала боевика ИГИЛ Американского продюсера Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Новости Украины Служба безопасности Украиныприговоршпионаж
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь