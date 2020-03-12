В Украине приговорили иностранца к 10 годам за шпионаж

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Иностранец пытался склонить к сотрудничеству украинских ученых

Суд принял решение в отношении гражданина Китая, которого обвинили в шпионаже на территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным контрразведки, иностранец осуществлял разведывательную деятельность под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между Китаем и Украиной. Специальное образование шпион получал в Китайской военной научной академии, а также во время обучения в Физико-химическом институте Академии наук РФ.

Отмечается, что иностранец во время командировок в Украину пытался склонить к сотрудничеству группу украинских ученых, а также имел намерение завладеть за денежное вознаграждение материалами тайных разработок в ракетно-космической отрасли.

"Оперативники задержали иностранца "на горячем" во время попытки получения секретных разработок. Суд признал иностранного гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч .1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ.

Отмечается, что суд принял решение о заключении иностранного шпиона к 10 годам на территории Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что контрразведка СБУ расследует более 100 уголовных производств, связанных с государственной изменой и шпионажем. При этом 40 человек уже получили судебные приговоры по статьям "госизмена" и "шпионаж".