Шпигуну з Китаю залишили у силі вирок за крадіжку ракетних технологій

Верховний суд залишив у силі вирок китайському шпигуна, який організував крадіжку ракетних технологій. Суди попередніх інстанцій засудили його до 10 років позбавлення волі.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що Верховний суд визнав справедливим вирок відносно громадянина КНР. Суд погодився з тим, що професор Сіанського науково-дослідного інституту сучасної хімії шпигував у Дніпропетровській області.

"Він організував на території області збір науково-технічної та технологічної документації в області бойового ракетобудування з метою передачі до іноземної організації інформації, що складає державну таємницю України", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, вирок китайському шпигуну оголосили в березні 2020 року.

За даними СБУ, він під прикриттям науково-технічного співробітництва між Китаєм і Україною намагався схилити українських вчених до крадіжці секретних розробок в ракетно-космічній галузі. Шпигуна затримали на "гарячому".