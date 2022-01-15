Шпионский скандал: экс-министра обороны Дании обвинили в разглашении гостайны

Он не сказал, в утечке чего его обвиняют, но настаивал на том, что "никогда не сделает ничего, что могло бы навредить Дании".

Фредериксен был министром обороны в течение трех лет, с 2016 до 2019 года, а также председателем Комитета разведывательных служб.

Комментариев от прокуратуры не поступало, но датские СМИ сообщают, что экс-министр ранее появлялся, чтобы подтвердить существование сверхсекретного сотрудничества с США, что позволило Вашингтону использовать датские данные для шпионажа.

"В 2020 году он дал интервью, в котором шокировал экспертов в области обороны, указав, что граждане Дании могут быть замешаны в секретной сделке по прослушиванию телефонных разговоров", - говорится в сообщении.