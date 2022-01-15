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Шпигунський скандал: екс-міністра оборони Данії звинуватили в розголошенні держтаємниці

Автор: Артур Родивилов

Колишній міністр оборони Данії Клаус Фредеріксен заявив, що йому пред'явлено звинувачення в розголошенні державної таємниці. У понеділок стало відомо, що за тими ж звинуваченнями затриманий колишній глава зовнішньої розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Він не сказав, в чому його звинувачують, але наполягав на тому, що "ніколи не зробить нічого, що могло б нашкодити Данії".

Фредеріксен був міністром оборони протягом трьох років, з 2016 до 2019 року, а також головою Комітету розвідувальних служб.

Коментарів від прокуратури не надходило, але данські ЗМІ повідомляють, що екс-міністр раніше з'являвся, щоб підтвердити існування надсекретної співпраці з США, що дозволило Вашингтону використовувати данські дані для шпигунства.

"У 2020 році він дав інтерв'ю, в якому шокував експертів в області оборони, вказавши, що громадяни Данії можуть бути замішані в секретній угоді з прослуховування телефонних розмов", - йдеться в повідомленні.

Місцеві ЗМІ опублікували інформацію про ймовірну співпрацю датської розвідки з агентством нацбезпеки США з прослуховування з 1990-х.вони запевняють, що угода нібито "лежить в сейфі розвідки і кілька міністрів це знають".

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Дания