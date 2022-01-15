Шпигунський скандал: екс-міністра оборони Данії звинуватили в розголошенні держтаємниці

Він не сказав, в чому його звинувачують, але наполягав на тому, що "ніколи не зробить нічого, що могло б нашкодити Данії".

Фредеріксен був міністром оборони протягом трьох років, з 2016 до 2019 року, а також головою Комітету розвідувальних служб.

Коментарів від прокуратури не надходило, але данські ЗМІ повідомляють, що екс-міністр раніше з'являвся, щоб підтвердити існування надсекретної співпраці з США, що дозволило Вашингтону використовувати данські дані для шпигунства.

"У 2020 році він дав інтерв'ю, в якому шокував експертів в області оборони, вказавши, що громадяни Данії можуть бути замішані в секретній угоді з прослуховування телефонних розмов", - йдеться в повідомленні.