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Глава военной разведки Дании арестован из-за утечки строго засекреченных данных

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Копенгаген, Понедельник 10 января 2022 14:53
Глава военной разведки Дании арестован из-за утечки строго засекреченных данных Фото: глава военной разведки Дании Ларс Финдсен (twitter.com/dunyahaberburda)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава военной разведки Дании Ларс Финдсен арестован. Он проходит по делу об утечке секретной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DR News.

Точные обвинения против Финдсена до сих пор держат в секрете, поскольку дело "происходит за вдвое закрытыми дверями", пишет издание. Однако, по их информации, оно касается утечки информации с грифом "секретно" и "совершенно секретно" к датским СМИ.

Местные СМИ опубликовали информацию о вероятном сотрудничестве датской разведки с агентством нацбезопасности США по прослушиванию с 1990-х. Они уверяют, что соглашение якобы "лежит в сейфе разведки и несколько министров это знают".

Финдсену, в частности, инкриминируют положения Уголовного кодекса из категории государственной измены, сообщает издание.

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