ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Болгарии задержали граждан России и Литвы по подозрению в промышленном шпионаже

Новина українською →
София, Четверг 07 октября 2021 16:04
В Болгарии задержали граждан России и Литвы по подозрению в промышленном шпионаже
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Болгарии задержали гражданина России и двух литовцев по подозрению в промышленном шпионаже. Они работали на военном заводе "Арсенал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал БНТ.

По данным издания, задержанные - 60-летний россиянин и двое граждан Литвы. Они занимали ответственные должности на военном заводе "Арсенал" в городе Казанлык. Их деятельность была связана с инновационными технологиями.

В сентябре все трое ушли в неоплачиваемый отпуск, а затем не вышли на работу. В это время на заводе обнаружили пропажу конфиденциальных документов, представляющих интерес для иностранных конкурентов.

Как установили болгарские правоохранители, во время отпуска они путешествовали на автомобилях и несколько раз выезжали за границу. В Болгарию они въехали 2 октября и посетили Казанлык, который покинули в течение суток.

Задержали граждан РФ и Литвы 5 октября на границе с Грецией. В МВД Болгарии заявили, что в их автомобилях нашли документы и предметы, "которые, предположительно, имеют прямое отношение" к пропаже на заводе. Все трое задержаны на 24 часа. Решается вопрос об их аресте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Литва Болгария
NEWS
Объявлен лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе
Объявлен лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе
DAILY
Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями
Милан Лелич, Владислав Красинский Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями