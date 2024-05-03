Шпигував за ЗСУ, влаштовуючи прогулянки з собакою. У Харкові затримали агента РФ

"Служба безпеки запобігла новій серії ракетно-бомбових ударів по Харківщині. Серед основних цілей агресора були системи ППО, які захищають обласний центр та прилеглі райони", - йдеться у повідомленні.

В підсумку у Харкові "на гарячому" затримали інформатора російської розвідки, який готував повітряну атаку на військові об’єкти українських сил.

"Під виглядом прогулянок із собакою фігурант намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. У разі встановлення відповідних координат він мав передати їх окупантам для здійснення вогневого ураження підрозділів українських військ", - розповіли в СБУ.

Однак російського агента вчасно затримали. За даними слідства, ворожим поплічником виявився працівник місцевої виробничої компанії, який ідейно підтримував кремлівський режим. Також він "втемну" вивідував потрібну йому інформацію у своїх колег та знайомих.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 8 років тюрми.