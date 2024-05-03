Шпионил за ВСУ, устраивая прогулки с собакой. В Харькове задержан агент РФ

"Служба безопасности предотвратила новую серию ракетно-бомбовых ударов в Харьковской области. Среди основных целей агрессора были системы ПВО, которые защищают областной центр и близлежащие районы", - говорится в сообщении.

В итоге в Харькове "на горячем" задержали информатора российской разведки, который готовил воздушную атаку на военные объекты украинских сил.

"Под видом прогулок с собакой фигурант пытался обнаружить места базирования радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ. В случае установления соответствующих координат он должен был передать их оккупантам для огневого поражения подразделений украинских войск", - рассказали в СБУ.

Однако российский агент был вовремя задержан. По данным следствия, вражеским приспешником оказался работник местной производственной компании, идейно поддерживавший кремлевский режим. Также он "втемную" разведывал нужную ему информацию у своих коллег и знакомых.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 8 лет тюрьмы.