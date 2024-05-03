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Шпигував за ЗСУ, влаштовуючи прогулянки з собакою. У Харкові затримали агента РФ

Харків, П'ятниця 03 травня 2024 13:03
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Шпигував за ЗСУ, влаштовуючи прогулянки з собакою. У Харкові затримали агента РФ Фото: СБУ затримала агента РФ у Харкові (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Служба безпеки України затримала агента РФ, який корегував удари ворожої армії по місту. Він шпигував за ЗСУ під виглядом прогулянок з собакою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки запобігла новій серії ракетно-бомбових ударів по Харківщині. Серед основних цілей агресора були системи ППО, які захищають обласний центр та прилеглі райони", - йдеться у повідомленні.

В підсумку у Харкові "на гарячому" затримали інформатора російської розвідки, який готував повітряну атаку на військові об’єкти українських сил.

"Під виглядом прогулянок із собакою фігурант намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. У разі встановлення відповідних координат він мав передати їх окупантам для здійснення вогневого ураження підрозділів українських військ", - розповіли в СБУ.

Однак російського агента вчасно затримали. За даними слідства, ворожим поплічником виявився працівник місцевої виробничої компанії, який ідейно підтримував кремлівський режим. Також він "втемну" вивідував потрібну йому інформацію у своїх колег та знайомих.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 8 років тюрми.

Не перший випадок

Як повідомлялося, раніше в Харківі затримали двох зрадників, які працювали на російську розвідку. Вони намагалися навести на позицію українських військ російські авіабомби.

Крім того, подібним займався ще один агент РФ. Щоправда, його метою було наведення авіабомб на базу ГУР.

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