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Шпионил за ВСУ, устраивая прогулки с собакой. В Харькове задержан агент РФ

Харьков, Пятница 03 мая 2024 13:03
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Шпионил за ВСУ, устраивая прогулки с собакой. В Харькове задержан агент РФ Фото: СБУ задержала агента РФ в Харькове (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Служба безопасности Украины задержала агента РФ, корректировавшего удары вражеской армии по городу. Он шпионил за ВСУ под видом прогулок с собакой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности предотвратила новую серию ракетно-бомбовых ударов в Харьковской области. Среди основных целей агрессора были системы ПВО, которые защищают областной центр и близлежащие районы", - говорится в сообщении.

В итоге в Харькове "на горячем" задержали информатора российской разведки, который готовил воздушную атаку на военные объекты украинских сил.

"Под видом прогулок с собакой фигурант пытался обнаружить места базирования радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ. В случае установления соответствующих координат он должен был передать их оккупантам для огневого поражения подразделений украинских войск", - рассказали в СБУ.

Однако российский агент был вовремя задержан. По данным следствия, вражеским приспешником оказался работник местной производственной компании, идейно поддерживавший кремлевский режим. Также он "втемную" разведывал нужную ему информацию у своих коллег и знакомых.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 8 лет тюрьмы.

Не первый случай

Как сообщалось, ранее в Харькове задержали двоих предателей, работавших на российскую разведку. Они пытались навести на позиции украинских войск российские авиабомбы.

Кроме того, подобным занимался еще один агент РФ. Правда, его целью которого было наведение авиабомб на базу ГУР.

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