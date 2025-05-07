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Шпигував за ЗСУ видаючи себе за військового. СБУ затримала чергового зрадника

Фото: СБУ затримала зрадника, який шпигував за ЗСУ (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України (СБУ) затримала агента Федеральної служби безпеки (ФСБ), який шпигував за Силами оборони перевдягнувшись у військову форму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи 

Агентом виявився 44-річний житель Сумської області, який на замовлення ФСБ шпигував за бійцями Збройних сил України (ЗСУ) на Курському напрямку. Перед виходом на "завдання" зрадник вдягав піксельну форму й видавав себе за військового. 

"За матеріалами справи, фігурант об’їжджав прикордонну місцевість на рейсових автобусах і приховано фіксував пункти базування та маршрути руху українських захисників", - пише СБУ. 

Фото: СБУ затримала зрадника, який шпигував за ЗСУ (t.me/SBUkr)

Після цього зібрану інформацію зрадник передавав куратору з ФСБ через месенджер. Зокрема використовував під час розмови з ним кодові слова, які свідчили про, наприклад, вихід на зв'язок, або ж готовність надати "звіт". 

Отриману інформацію ворог планував використати для планування ударів по локаціях Сил оборони. СБУ, своєю чергою, зірвало наміри зрадника й його куратора. Агента ФСБ було затримано "на гарячому". 

"На місці події у нього вилучено мобільний телефон з анонімним чатом, куди він надсилав зашифровану інформацію для ФСБ. Зокрема, координати для прицільних ударів керованими авіабомбами по українських військах", - відзначає СБУ. 

Що загрожує зраднику 

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі.  

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримала зрадника в одній з бригад ЗСУ, який працював на розвідку ворога.

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