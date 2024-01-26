Шпигував за ЗСУ в районі Донецької області: СБУ затримала агента-смертника з боєприпасом

Правоохоронці викрили ще одного інформатора ФСБ РФ. Чоловік збирав розвіддані про Сили оборони у Донецькій області та збирався вкоротити собі віку у випадку викриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Шпигун ФСБ розвідував місця базування підрозділів ЗСУ в районі Краматорська. Він намагався виявити бойові позиції протиповітряної оборони та важкої артилерії українських військ.
Крім того, інформатор готував для агресора схеми розташування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на території регіону.
"Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки нових ракетно-артилерійських ударів по прифронтовому місту та його околицях",- зауважують в СБУ.
Правоохоронці своєчасно викрили російського інформатора, задокументували його злочинні дії та затримала. Завдяки цьому було зірвано плани ворога щодо підготовки серії повітряних атак на військові об’єкти ЗСУ.
Агентом РФ виявився мешканець Краматорська. У серпні 2023 року він познайомився на одному із сайтів знайомств з росіянкою, яка співпрацює з ФСБ РФ.
За її вказівками чоловік збирав інформацію про військові об’єкти, "потрібні" ворогу.
Отримані відомості він надсилав месенджером росіянці, а вона переправляла їх кадровому співробітнику ФСБ, який воює проти Сил оборони на Авдіївському напрямку.
Кпім того, ворожий інформатор тримав у шафі свого помешкання бойову гранату, щоб підірвати себе у разі викриття.
Агенту РФ повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.
Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманого.
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, що СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.
Також правоохоронці затримали ще одного інформатора спецслужб РФ. Зрадник збирав розвіддані про Сили оборони у Миколаєві.
Крім того, напередодні правоохоронці затримали чотирьох ворожих агітаторів у різних областях України. Вони виправдовували російську агресію, тепер їм загрожує до восьми років в'язниці.
Напередодні стало відомо, що Служба безпеки України у Донецькій області затримала російського агента, який готував серію ракетно-артилерійських ударів ворога по штабах ЗСУ поблизу Авдіївки.
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