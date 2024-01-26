Шпионил за ВСУ в районе Донецкой области: СБУ задержала агента-смертника с боеприпасом

Правоохранители разоблачили еще одного информатора ФСБ РФ. Мужчина собирал разведданные о Силах обороны в Донецкой области и собирался покончить с собой в случае разоблачения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Шпион ФСБ разведывал места базирования подразделений ВСУ в Краматорском районе. Он пытался обнаружить боевые позиции противовоздушной обороны и тяжелой артиллерии украинских войск.
Кроме того, информатор готовил для агрессора схему расположения фортификационных сооружений и инженерных заграждений на территории региона.
"Развединформация потребовалась оккупантам для подготовки новых ракетно-артиллерийских ударов по прифронтовому городу и его окрестностям", - отмечают в СБУ.
Правоохранители своевременно разоблачили российского информатора, задокументировали его преступные действия и задержали. Благодаря этому были сорваны планы врага по подготовке серии воздушных атак на военные объекты ВСУ.
Агентом РФ оказался житель Краматорска. В августе 2023 года он познакомился на одном из сайтов знакомств с россиянкой, сотрудничающей с ФСБ РФ.
По ее указаниям мужчина собирал информацию о военных объектах, "нужных" врагу.
Полученные сведения он посылал мессенджером россиянке, а она переправляла их кадровому сотруднику ФСБ, воюющему против Сил обороны на Авдеевском направлении.
Кроме того, вражеский информатор держал в шкафу своего дома боевую гранату, чтобы взорвать себя в случае разоблачения.
Агенту РФ сообщили о подозрении за несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения.
Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий задержанного.
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.
Напомним, недавно мы сообщали о том, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.
Также правоохранители задержали еще одного информатора спецслужб РФ. Предатель собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве.
Кроме того, накануне правоохранители задержали четырех вражеских агитаторов в разных областях Украины. Они оправдывали российскую агрессию, теперь им грозит до восьми лет тюрьмы.
Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины в Донецкой области задержала российского агента, готовившего серию ракетно-артиллерийских ударов врага по штабам ВСУ вблизи Авдеевки.
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