Шпигував за військовими ешелонами на Волині: СБУ затримала агента білоруського КДБ

На Волині було затримано 24-річного місцевого безробітного, який за завданням КДБ Білорусі стежив за позиціями українських військових.

Агент шукав "легкі гроші" через Телеграм-канали і погодився на співпрацю з білоруськими спецслужбами.

Серед його завдань було спостереження за блокпостами, укріпрайонами, а також виявлення руху військових ешелонів на місцевих коліях та транзитних станціях "Укрзалізниці".

Фото: СБУ затримала агента білоруського КДБ, який шпигував на північному кордоні (t.me/SBUkr)

Для збору інформації агент обходив території, фіксував фортифікаційні споруди та позначав їхні координати на Google-картах.

СБУ задокументувала злочинну діяльність, провела спецоперацію та затримала зловмисника за місцем проживання.

Під час обшуку вилучено телефон із анонімним чат-ботом, який використовувався для зв’язку з білоруським куратором.

Завдяки діям спецслужб додатково убезпечили пункти базування та логістичні маршрути ЗСУ.

Що загрожує

Агента повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ на Волині під керівництвом обласної прокуратури.