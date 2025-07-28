Шпигував за військовими ешелонами на Волині: СБУ затримала агента білоруського КДБ

Контррозвідка Служби безпеки України зірвала спробу білоруських спецслужб отримати розвіддані про оборону північного прикордоння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
На Волині було затримано 24-річного місцевого безробітного, який за завданням КДБ Білорусі стежив за позиціями українських військових.
Агент шукав "легкі гроші" через Телеграм-канали і погодився на співпрацю з білоруськими спецслужбами.
Серед його завдань було спостереження за блокпостами, укріпрайонами, а також виявлення руху військових ешелонів на місцевих коліях та транзитних станціях "Укрзалізниці".
Для збору інформації агент обходив території, фіксував фортифікаційні споруди та позначав їхні координати на Google-картах.
СБУ задокументувала злочинну діяльність, провела спецоперацію та затримала зловмисника за місцем проживання.
Під час обшуку вилучено телефон із анонімним чат-ботом, який використовувався для зв’язку з білоруським куратором.
Завдяки діям спецслужб додатково убезпечили пункти базування та логістичні маршрути ЗСУ.
Агента повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Операцію проводили співробітники СБУ на Волині під керівництвом обласної прокуратури.
Нагадаємо, раніше українські правоохоронці запобігли планам Росії вдарити по небезпечному вантажу.
Агенти ФСБ повинні були навести ракетний удар по складу селітри в одному з морських портів.
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