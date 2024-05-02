Шпигував за військовими аеродромами у Донецькій області: затримано інформатора "вагнерівців"

"У ході контрдиверсійних заходів затримано ворожого інформатора, який відслідковував позиції ЗСУ у Краматорському районі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, таке завдання він отримав від бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер", яка наразі входить до складу регулярних військ країни-агресора.

Шпигував за аеродромами

За вказівкою окупантів фігурант мав виявити і передати їм точні координати аеродромів, на яких базуються бойові гелікоптери ЗСУ.

Також "вагнерівці" хотіли дізнатися місця дислокації особового складу та важкого озброєння українських військ, які обороняють райцентр.

У разі отримання розвідданих рашисти планували використати їх для підготовки бойових операцій на Краматорському та Слов’янському напрямках, однак російського інформатора було вчасно викрито.

Місцевий зрадник

Поплічником агресора виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник кремлівського режиму.

"Восени 2023 року він погодився працювати на окупантів, які дистанційно вийшли на чоловіка через його знайому росіянку. Жінка, у свою чергу, "працювала" на учасницю окупаційного угруповання "вагнерівців", - зазначають в СБУ.

З нею інформатор спілкувався через месенджер, дотримуючись заходів конспірації. Так, наприклад, фігурант регулярно видаляв усі повідомлення після закінчення сеансу зв’язку з росіянкою.

Задокументовано, що для збору розвідданих зловмисник пішки обходив місцевість та під виглядом прогулянки приховано здійснював відеозйомку навколишньої території.

Оголошення підозри

Затриманому повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Фото: затримання зрадника представниками СБУ (t.me/SBUkr)