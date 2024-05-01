Збирала матеріали для сюжетів ток-шоу Скабєєвої та Соловйова: у Харкові затримали колаборантку

Правоохоронці затримали у Харкові колаборантку, яка допомагала кремлівським ЗМІ виправдовувати агресивну війну проти України. Тепер їй загрожує до 12 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначають у відомстві, колаборантка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали РФ. Зокрема щодо ракетно-бомбових ударів РФ по критичній інфраструктурі Харкова.

"Затримана готувала такі "інформаційні довідки", які героїзували окупантів та заперечували їхні воєнні злочини", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення зрадниці "розганяли" в сюжетах рупорів Кремля, серед яких ток-шоу Скабєєвої та Соловйова.

"Працювала" через посередника

Колаборантка працювала на кремлівські медіа через "посередника". Ним виявився російський "воєнкор", який координував свої дії з воєнною розвідкою РФ.

Раніше жінка вийшла на нього через соцмережу "ВКонтакте" і запропонувала свою допомогу у війні проти України.

Після отримання відомостей російський "воєнкор" передавав їх модераторам центральних телеканалів РФ або сам виступав в ефірах із тезами зрадниці.

Щоб зібрати дані для ворога, фігурантка відстежувала новини у Telegram-каналах або "втемну" випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих.

Вилучені докази та оголошення підозри

Під час обшуків у помешканні зловмисниці вилучено мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь РФ.

Затриманій повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.