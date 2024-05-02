Шпионил за военными аэродромами в Донецкой области: задержан информатор "вагнеровцев"

Правоохранители задержали информатора "вагнеровцев", который шпионил за военными аэродромами в Донецкой области. Теперь ему грозит 8 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"В ходе контрдиверсионных мер задержан вражеский информатор, который отслеживал позиции ВСУ в Краматорском районе", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, такую задачу он получил от боевиков российской частной военной компании "Вагнер", входящей в состав регулярных войск страны-агрессора.
По указанию оккупантов фигурант должен был выявить и передать им точные координаты аэродромов, на которых базируются боевые вертолеты ВСУ.
Также "вагнеровцы" хотели узнать места дислокации личного состава и тяжелого вооружения обороняющих райцентр украинских войск.
В случае получения разведданных рашисты планировали использовать их для подготовки боевых операций на Краматорском и Славянском направлениях, однако российский информатор был вовремя разоблачен.
Приспешником агрессора оказался местный житель, идеологический сторонник кремлевского режима.
"Осенью 2023 года он согласился работать на оккупантов, дистанционно вышедших на мужчину из-за его знакомой россиянки. Женщина, в свою очередь, "работала" на участнице оккупационной группировки "вагнеровцев", - отмечают в СБУ.
С ней информатор общался через мессенджер, соблюдая меры конспирации. Так, например, фигурант регулярно удалял все сообщения после окончания сеанса связи с россиянкой.
Задокументировано, что для сбора разведданных злоумышленник пешком обходил местность и под видом прогулки скрыто производил видеосъемку окружающей территории.
Задержанному сообщили о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.
В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, вчера стало известно, что правоохранители в Харькове задержали коллаборантку, помогавшую кремлевским СМИ оправдывать российскую агрессию.
Также правоохранители задержали в Киеве пророссийских хакеров. Они создали серию фейковых аккаунтов руководителей украинских спецслужб.
Накануне сообщалось, что сотрудники Службы безопасности задержала российскую агентку, которая шпионила за понтонными переправами ВСУ через реки Донецкой области.
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