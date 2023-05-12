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Шпионил за позициями реактивной артиллерии ВСУ. Суд вынес приговор предателю

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Пятница 12 мая 2023 16:15
Шпионил за позициями реактивной артиллерии ВСУ. Суд вынес приговор предателю Фото: суд вынес приговор очередному изменнику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине вынесли приговор предателю, который шпионил за позициями реактивной артиллерии ВСУ в Харьковской области. Следующие 15 лет он проведет за решеткой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Отмечается, что предатель "сливал" врагу информацию о расположении боевых позиций украинских реактивных систем залпового огня "Град". Полученные координаты враг использовал для подготовки прицельных ракетно-артиллерийских ударов.

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в ходе контрразведывательных мероприятий в Харькове в конце марта прошлого года. По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет заключения", - пишет пресс-служба.

Согласно данным следствия, предателем оказался житель Луганской области, который в начале полномасштабного вторжения России по собственной инициативе вышел на двух российских военных с позывными "Яша" и "Урал".

"Во время дистанционного "общения" он предложил оккупантам свою помощь в войне против Украины. Для сбора разведданных предатель "в темную" использовал своих знакомых. Кроме того, он привлек свою жену для обработки медиафайлов с координатами украинских объектов", - отмечает СБУ.

Всю информацию предатель передавал через Telegram в виде отметок на Google-карте.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине впервые вынесен приговор митрополиту УПЦ МП. Речь идет о бывшем руководителе Кировоградской епархии митрополите Иосафе.

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