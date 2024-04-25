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Шпионил за оборонительными рубежами Харькова. Суд вынес приговор предателю

Четверг 25 апреля 2024 17:33
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Шпионил за оборонительными рубежами Харькова. Суд вынес приговор предателю Фото: суд вынес приговор предателю, шпионившему за оборонными рубежами Харькова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд вынес приговор предателю, который собирал для врага информацию о местах базирования, а также перемещения подразделений Сил обороны на территории Волчанской громады Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что случилось

Предателя интересовали геолокации фортификационных сооружений и укрепрайонов. Врагу данные были нужны для проведения ракетно-бомбовых, а также артиллерийских ударов по позициям наших воинов.

"Как установило расследование, осужденным является 42-летний житель Волчанска, который во время оккупации громады был завербован российской спецслужбой. Тогда оккупанты перевели его в режим "ожидания", а уже в июле 2023 года поставили первые задачи", - добавляет СБУ.

Для выполнения задач предатель объезжал территорию района на транспорте и скрыто фиксировал места возможной дислокации военных. После этого "отчитывался" в ФСБ через анонимный чат в мессенджере.

Задержание и суд

Осужденного задержали еще в ноябре 2023 года в результате спецоперации.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Следующие 15 лет он проведет за решеткой.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сотрудники СБУ задержали 9 коллаборантов, которые работали в "избирательных участках" России во время оккупации Бериславского района Херсонской области.

В частности, недавно было сообщено о подозрении настоятелю Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополиту Арсению.

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