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Шпигував за бойовими літаками. СБУ викрила "крота" в ЗСУ

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П'ятниця 23 червня 2023 11:52
Шпигував за бойовими літаками. СБУ викрила "крота" в ЗСУ Фото: СБУ викрила "крота" в ЗСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В рамках спецоперації в Житомирській області контррозвідка Служби безпеки України викрила російського "крота" у лавах Збройних Сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Колаборант збирав для ворога розвідувальні дані про технічний стан українських аеродромів та можливе їх використання бойовою авіацією ЗСУ.

"Також він передавав агресору локації складів з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами Сил оборони. Крім того, за вказівкою російської спецслужби їхній агент намагався виявити місця базування і переміщення іноземних бронетранспортерів "MaxxPro", - пише СБУ.

Ворожого поплічника було затримано під час збору розвідувальної інформації про українські військові об'єкти.

Згідно з даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, який мобілізувався до лав наших воїнів й проходив службу в одному з гарнізонів на півночі України.

Зрадника було завербовано на початку травня поточного року співробітниками ФСБ. Для виконання завдань агент об’їжджав різні райони й приховано спостерігав за військовими об’єктами. Також він намагався "в темну" використовувати своїх знайомих. Для комунікації використовувався Telegram.

Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон з доказами злочинних дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 111 "кроту" загрожує довічне ув’язнення.

Фото: СБУ викрила "крота" в ЗСУ (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила мешканця Бердянська на збиранні персональних даних українських льотчиків, щоб завербувати їх на сторону країни-агресора.

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