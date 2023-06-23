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Шпионил за боевыми самолетами. СБУ разоблачила "крота" в ВСУ

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Пятница 23 июня 2023 11:52
Шпионил за боевыми самолетами. СБУ разоблачила "крота" в ВСУ Фото: СБУ разоблачила "крота" в ВСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках спецоперации в Житомирской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила российского "крота" в рядах Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Коллаборант собирал для врага разведывательные данные о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном их использовании боевой авиацией ВСУ.

"Также он передавал агрессору локации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны. Кроме того, по указанию российской спецслужбы их агент пытался выявить места базирования и перемещения иностранных бронетранспортеров "MaxxPro", - пишет СБУ.

Вражеский приспешник был задержан во время сбора разведывательной информации об украинских военных объектах.

Согласно данным следствия, задержанным оказался местный житель, который мобилизовался в ряды наших воинов и проходил службу в одном из гарнизонов на севере Украины.

Предатель был завербован в начале мая текущего года сотрудниками ФСБ. Для выполнения заданий агент объезжал различные районы и скрыто наблюдал за военными объектами. Также он пытался "в темную" использовать своих знакомых. Для коммуникации использовался Telegram.

Во время обысков у фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами преступных действий.

В соответствии с ч. 2 ст. 111 "кроту" грозит пожизненное заключение.

Фото: СБУ разоблачила "крота" в ВСУ (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила жителя Бердянска на сборе персональных данных украинских летчиков, чтобы завербовать их на сторону страны-агрессора.

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