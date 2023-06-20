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Хотів "переманити" українських пілотів на сторону РФ: мешканець Бердянська отримав підозру

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Вівторок 20 червня 2023 14:33
Хотів "переманити" українських пілотів на сторону РФ: мешканець Бердянська отримав підозру Фото: мешканець Бердянська хотів переманити українських пілотів на сторону РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Контррозвідка Служби безпеки викрила мешканця Бердянська, який є військовим пілотом у відставці, на збиранні персональних даних українських льотчиків, щоб завербувати їх на сторону країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що підозрюваний на початку повномасштабної агресії РФ дистанційно вийшов на одного з командирів 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку ЗС Росії, з яким раніше навчався в училищі льотчиків.

Хотів &quot;переманити&quot; українських пілотів на сторону РФ: мешканець Бердянська отримав підозру

Чоловік запропонував окупанту свою допомогу у війні проти України.

Встановлено, що зрадник готував списки чинних пілотів Повітряних сил ЗСУ.

Передусім загарбників цікавили спеціалісти з практичним досвідом управління літаками Miг-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 та Іл-76, а також вертольотами Мі-8 та Мі-24.

Зазначається, що ці відомості окупанти планували використати для спроб вербування українських льотчиків на користь РФ.

Для збору персональних даних підозрюваний обдзвонював колишніх однокурсників і "в темну" розпитував у них "потрібні" дані, у тому числі додаткові контактні дані, місця проживання та несення служби.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території півдня України. Проте правоохоронці проводять комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ затримала російського агента, який для зриву українського контрнаступу хотів підірвати залізницю у Дніпропетровській області.

Окрім того, нещодавно правоохоронці затримали ворожого інформатора, який хотів зірвати контрудари Сил оборони під Бахмутом.

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Служба безпеки України Бердянськ
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