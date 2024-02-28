Чотири бойовики-зрадники отримали по 15 років ув'язнення: за що їх засудили
Четверо зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному та південному фронтах, отримали реальні терміни ув'язнення. Їх засудили до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Трьох зловмисників українські захисники взяли у полон під Роботиним, ще одного - під час запеклих боїв у районі Мар’їнки", - інформують у відомстві.
Двоє мешканців Донецької області
Як зазначається, серед засуджених - двоє мешканців з тимчасово захопленої частини території Донецької області. Один з них - в’язень місцевої колонії, який у серпні 2023 року вступив до російського батальйону "Шторм-Z", щоб отримати "амністію".
У лавах окупаційного угруповання він брав участь у боях на Запорізькому напрямку, у тому числі обстрілював позиції ЗСУ під Роботиним.
Іншим зловмисником виявився ворожий снайпер, який на початку повномасштабного вторгнення РФ приєднався до 1029-го батальйону російських військ.
Після "курсів" бойової підготовки поблизу тимчасово захопленого Енергодара фігуранта перевели до 42-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу країни-агресора.
У складі цього з’єднання з початку воював на Донецькому напрямку, а потім на Бердянському.
Двоє мешканців Криму
Ще двоє засуджених - мешканці Криму, які брали участь у захопленні Маріуполя.
У грудні 2022 року один з них вступив до 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Він пройшов підготовку на одному з полігонів на території півострова, а потім поїхав на передову.
Другого зрадника призначили на посаду стрільця у 110-й мотострілецькій бригаді Південного військового округу РФ.
Разом із російськими військами він штурмував позиції ЗСУ в районі Мар’їнки.
Суд визнав зловмисників винними за двома статтями ККУ. Їх засуджено до 15 років ув'язнення.
Вироки для окупантів і зрадників
Мешканець Харкова добровільно співпрацював із Російською Федерацією та допомагав завдавати ударів по енергетичній системі України. Його засудили до 15 років тюрми.
Також російського військового засудили до 11 років в'язниці за обстріл із танка лікарні в Тростянці Сумської області.
Крім того, був засуджений агент ФСБ, який навів ракети на Краматорськ у Донецькій області, через що постраждали місцеві жителі. За це його засудили до 15 років в'язниці.
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