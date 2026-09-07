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"Похож на самолетик": разработчик раскрыл характеристики "Барса", способного атаковать Москву

11:50 07.09.2026 Пн
2 мин
Реактивные дроны существенно увеличили дальность и полезную нагрузку
aimg Константин Широкун
"Похож на самолетик": разработчик раскрыл характеристики "Барса", способного атаковать Москву Фото: разработчик раскрыл характеристики "Барса" (пресс-служба компании)
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Модернизированный реактивный дрон "Барс" может нести до 60 кг взрывчатой части с дальностью около тысячи километров.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал разработчик реактивных дронов "Барс".

"Разработка "Барса" началась в 2023 году. С начала полномасштабного вторжения наша команда преследовала цель быть максимально слаженными с войском. Мы начали рассуждать, каким образом можно обеспечить наши силы обороны тем средством, которое позволит ВСУ действительно наносить сокрушительный, квалифицированный ответчик", - отметил разработчик "Барса".

По его словам, у первых "Барсов" есть реактивный двигатель, боевая часть в 22,5 килограмма, дальность до 700 км. Но он также подчеркнул, что на сегодняшний день уже можно говорить о дальности до 1000 км, боевой части – до 60 кг, и скорость более 700 км/ч.

"Среди нас были и остаются до сих пор люди, занимавшиеся авиационным делом и авиамоделированием, отсюда и определенный внешний вид "Барса", который действительно похож на самолетик", - добавил разработчик.

Он также добавил, что на сегодняшний день уровень локализации "Барса" составляет более 74 процентов. Единственный важный закупаемый компонент – это турбореактивный двигатель, но уже прошел финальные тесты двигателя украинского производства.

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Напомним, в начале сентября украинские беспилотники поразили российскую радиолокационную станцию Каста-2Е2 в Запорожской области. В зависимости от комплектации ее ориентировочная стоимость начинается от 60 млн долларов.

Кроме того, в ночь на 3 сентября силы обороны поразили в Севастополе российский десантный катер БК-16. В настоящее время степень повреждений вражеского корабля уточняется.

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