"Похож на самолетик": разработчик раскрыл характеристики "Барса", способного атаковать Москву

"Разработка "Барса" началась в 2023 году. С начала полномасштабного вторжения наша команда преследовала цель быть максимально слаженными с войском. Мы начали рассуждать, каким образом можно обеспечить наши силы обороны тем средством, которое позволит ВСУ действительно наносить сокрушительный, квалифицированный ответчик", - отметил разработчик "Барса".

По его словам, у первых "Барсов" есть реактивный двигатель, боевая часть в 22,5 килограмма, дальность до 700 км. Но он также подчеркнул, что на сегодняшний день уже можно говорить о дальности до 1000 км, боевой части – до 60 кг, и скорость более 700 км/ч.

"Среди нас были и остаются до сих пор люди, занимавшиеся авиационным делом и авиамоделированием, отсюда и определенный внешний вид "Барса", который действительно похож на самолетик", - добавил разработчик.

Он также добавил, что на сегодняшний день уровень локализации "Барса" составляет более 74 процентов. Единственный важный закупаемый компонент – это турбореактивный двигатель, но уже прошел финальные тесты двигателя украинского производства.