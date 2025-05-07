Росію можуть покарати за застосування хімічної зброї в Україні, - Reuters

Фото: ЄС готує санкції проти осіб, причетних до застосування хімічної зброї в Україні (Getty Images)

Європейський Союз у рамках 17-го пакета санкцій проти Росії обговорює запровадження обмежень проти осіб, причетних до застосування хімічної зброї в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.