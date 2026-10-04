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"Схожа на Starlink": Зеленський заявив про створення української супутникової системи

20:22 04.10.2026 Нд
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

В Україні вже розпочався процес створення власної супутникової системи.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

За словами глави держави, перші напрацювання вже є - робота стартувала.

"Ми працюємо над similar (схожим на - ред.) Starlink", - наголосив Зеленський.

Поки президент не захотів розкривати жодних інших подробиць нового українського проєкту.

Однак на цьому тлі він вкотре нагадав союзникам, що було б справедливо надати Україні можливість використання супутникового інтернету Starlink для ударів по Росії.

"Чому справедливо? Тому що ми знаємо, що деякі держави будуть ділитися з Росією відповідними технологіями в кінці цього року, на початку наступного", - розповів Зеленський.

За словами глави держави, Україна вдячна за працюючі технології, якими з нею діляться партнери. Це вкрай важливо для Києва, адже Росія досі огтримує підтримку від Китаю.

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Володимир ЗеленськийStarlinkВійна Росії проти України