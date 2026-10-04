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"Похожа на Starlink": Зеленский заявил о создании украинской спутниковой системы

20:22 04.10.2026 Вс
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

В Украине начался процесс создания собственной спутниковой системы.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина.

По словам главы государства, первые наработки уже есть - работа стартовала.

"Мы работаем над similar (похожим на - ред.) Starlink", - подчеркнул Зеленский.

Пока президент не захотел раскрывать никаких других подробностей нового украинского проекта.

Однако на этом фоне он еще раз напомнил союзникам, что было бы справедливо предоставить Украине возможность использования спутникового интернета Starlink для ударов по России.

"Почему справедливо? Потому что мы знаем, что некоторые государства будут делиться с Россией соответствующими технологиями в конце этого года, в начале следующего", - рассказал Зеленский.

По словам главы государства, Украина благодарна за ценные технологии, которыми с ней делятся партнеры. Это крайне важно для Киева, ведь Россия по-прежнему получает поддержку от Китая.

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