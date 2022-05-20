ru ua
Пт, 20 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шойгу заявил о скором "освобождении ЛНР"

Новина українською →
Москва, Пятница 20 мая 2022 12:47
Шойгу заявил о скором "освобождении ЛНР" Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска почти завершили операцию по "освобождению ЛНР". При этом войска РФ продолжают якобы расширять контроль над Донбассом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Группировки российских вооруженных сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики", - сообщил он.

По его словам, Вооруженные силы Украины якобы не выпускают из городов и населенных пунктов местных жителей и используют их в качестве живого щита.

"Терпя поражение на земле, киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные", - заявил министр.

Напомним, российское командование пересмотрело свои планы, сосредоточившись на захвате Луганской области.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты контролируют около 90% территории области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Луганск Сергей Шойгу Война России против Украины
NEWS
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков