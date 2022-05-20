Шойгу заявив про швидке "звільнення ЛНР"
Російські окупаційні війська майже завершили операцію зі "звільнення ЛНР". При цьому війська РФ продовжують нібито розширювати контроль над Донбасом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу.
"Угруповання російських збройних сил спільно з підрозділами народної міліції Луганської та Донецької народних республік продовжують розширювати контроль над територіями Донбасу. Наближається до завершення звільнення Луганської народної республіки", - повідомив він.
За його словами, Збройні Сили України нібито не випускають з міст і населених пунктів місцевих жителів і використовують їх як живий щит.
"Зазнаючи поразки на землі, київський режим прагне досягти в окремих районах хоча б короткочасних успіхів, видаючи їх за великі", - заявив міністр.
Нагадаємо, російське командування переглянуло свої плани, зосередившись на захопленні Луганської області.
Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти контролюють близько 90% території області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.