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Шойгу заявил о "полном контроле" над Лисичанском. В Минобороны Украины опровергают

Фото: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что оккупантам удалось полностью "освободить" Луганскую область, взяв Лисичанск. В Министерстве обороны Украины опровергают эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ и BBC.

По его словам, также "перешли под контроль" России населенные пункты Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.

"Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра", - заявил Шойгу.

В свою очередь представитель Минобороны Украины Юрий Сак заявил, что город Лисичанск не находится под "полным контролем" российских войск.

По его словам, ситуация в городе "уже довольно давно была очень напряженной", а российские сухопутные войска "безостановочно атаковали город".

"Для украинцев ценность человеческой жизни является главным приоритетом, поэтому иногда мы можем отступать от определенных территорий, чтобы в будущем отбить их", - заявил Сак.

Напомним, ранее в Национальной гвардии Украины заявили, что бои идут только на окраинах Лисичанска.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в интервью РБК-Украина говорил, что на сегодня нет угрозы окружения этого города.

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