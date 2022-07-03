Шойгу заявил о "полном контроле" над Лисичанском. В Минобороны Украины опровергают

По его словам, также "перешли под контроль" России населенные пункты Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.

"Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра", - заявил Шойгу.

В свою очередь представитель Минобороны Украины Юрий Сак заявил, что город Лисичанск не находится под "полным контролем" российских войск.

По его словам, ситуация в городе "уже довольно давно была очень напряженной", а российские сухопутные войска "безостановочно атаковали город".

"Для украинцев ценность человеческой жизни является главным приоритетом, поэтому иногда мы можем отступать от определенных территорий, чтобы в будущем отбить их", - заявил Сак.