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Шойгу заявив про "повний контроль" над Лисичанськом. У Міноборони України спростовують

Фото: глава Міноборони РФ Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що окупантам вдалося повністю "звільнити" Луганську область, взявши Лисичанськ. У Міністерстві оборони України спростовують цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ і BBC.

За його словами, також "перейшли під контроль" Росії населені пункти Білогорівка, Новодружеськ, Малорязанцево і Біла гора.

"Загальна площа звільнених за останню добу територій склала 182 квадратних кілометри", - заявив Шойгу.

У свою чергу представник Міноборони України Юрій Сак заявив, що місто Лисичанськ не перебуває під "повним контролем" російських військ.

За його словами, ситуація в місті "вже досить давно була дуже напруженою", а російські сухопутні війська "безупинно атакували місто".

"Для українців цінність людського життя є головним пріоритетом, тому іноді ми можемо відступати від певних територій, щоб у майбутньому відбити їх", - заявив Сак.

Нагадаємо, раніше в Національній гвардії України заявили, що бої йдуть тільки на околицях Лисичанська.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в інтерв'ю РБК-Україна говорив, що на сьогодні немає загрози оточення цього міста.

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