Шойгу заявив про "повний контроль" над Лисичанськом. У Міноборони України спростовують

За його словами, також "перейшли під контроль" Росії населені пункти Білогорівка, Новодружеськ, Малорязанцево і Біла гора.

"Загальна площа звільнених за останню добу територій склала 182 квадратних кілометри", - заявив Шойгу.

У свою чергу представник Міноборони України Юрій Сак заявив, що місто Лисичанськ не перебуває під "повним контролем" російських військ.

За його словами, ситуація в місті "вже досить давно була дуже напруженою", а російські сухопутні війська "безупинно атакували місто".

"Для українців цінність людського життя є головним пріоритетом, тому іноді ми можемо відступати від певних територій, щоб у майбутньому відбити їх", - заявив Сак.