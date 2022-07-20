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Шойгу приказал силам вторжения уничтожать беспилотники ВСУ в приграничных с Россией районах

Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны России Сергей Шойгу дал приказ командующему российской группировки войск "Запад" в Украине уничтожать украинские беспилотники в приграничных с РФ районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Согласно сообщению, Шойгу дал указания "по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника".

При этом министр обороны призвал военных к "жесткому пресечению обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов".

Ранее руководитель военного ведомства России Сергей Шойгу дал приказ силам вторжения в Украину о наступлении на всех участках фронта. Приказ был дан после инспекции группировок войск "Юг" и "Центр".

Кроме того, Шойгу провел инспекцию в российской группировке войск "Восток".

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