Шойгу приказал силам вторжения уничтожать беспилотники ВСУ в приграничных с Россией районах

Министр обороны России Сергей Шойгу дал приказ командующему российской группировки войск "Запад" в Украине уничтожать украинские беспилотники в приграничных с РФ районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Согласно сообщению, Шойгу дал указания "по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника".
При этом министр обороны призвал военных к "жесткому пресечению обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов".
Ранее руководитель военного ведомства России Сергей Шойгу дал приказ силам вторжения в Украину о наступлении на всех участках фронта. Приказ был дан после инспекции группировок войск "Юг" и "Центр".
Кроме того, Шойгу провел инспекцию в российской группировке войск "Восток".