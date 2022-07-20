Шойгу наказав силам вторгнення знищувати безпілотники ЗСУ в прикордонних з Росією районах

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу дав наказ командувачу російського угруповання військ "Захід" в Україні знищувати українські безпілотники в прикордонних з РФ районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Згідно з повідомленням, Шойгу дав вказівки "щодо подальшого підвищення оперативності знищення над прикордонними з Росією районами безпілотних літальних апаратів противника".
При цьому міністр оборони закликав військових до "жорсткого припинення обстрілів націоналістами житлових кварталів звільнених населених пунктів".
Раніше керівник військового відомства Росії Сергій Шойгу дав наказ силам вторгнення в Україну про наступ на всіх ділянках фронту. Наказ був даний після інспекції угруповань військ "Південь" і "Центр".
Крім того, Шойгу провів інспекцію в російському угрупованні військ "Схід".