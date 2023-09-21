У Шойгу поскаржилися на атаку БПЛА на Крим і три області РФ, відзвітували про роботу ППО

Крім того, у відомстві країни-агресора стверджують, що наліт БПЛА також зафіксований і в трьох областях РФ, а саме у Бєлгородській, Курській та Орловській.

У російському міністерстві, як зазвичай, звинуватили Україну в цих нальотах безпілотників літакового типу, а також заявили про нібито "припинення атаки".

Загалом, за даними Міноборони РФ, було збито 23 дрони.

"Засобами протиповітряної оборони знищено над акваторією Чорного моря та територією "Республіки Крим" 19 українських БПЛА, над територіями Курської, Білгородської та Орловської областей по одному", - йдеться у звіті.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що близько опівночі 21 вересня в різних районах окупованого Криму стали заявляти про численні вибухи, і нібито "масовану атаку дронів".

Місцеві жителі писали в мережі про вибухи в районі аеродрому в Новофедорівці, де також чули стрілянину, а також у Євпаторії, Саках, Севастополі в районі Козачої та Камишової бухт, Чорноморському, Миколаєві і не тільки.

Також заявляли про роботу систем протиповітряної оборони. Представник окупаційної "адміністрації", радник так званого "голови Криму" Олег Крючков близько другої години ночі обмежився заявою про роботу ППО та пообіцяв надати дані про наслідки пізніше.

Нагадаємо, що перед цим вибухи в окупованому Криму пролунали вранці 20 вересня. Тоді Сили оборони України атакували командний пункт ЗС РФ поблизу окупованого Севастополя - ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового.