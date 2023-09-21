У Шойгу пожаловались на атаку БПЛА на Крым и три области РФ, отчитались о работе ПВО

Кроме того, в ведомстве страны-агрессора утверждают, что налет БПЛА также зафиксирован и в трех областях РФ, а именно в Белгородской, Курской и Орловской.

В российском министерстве, по обыкновению, обвинили Украину в данных налетах беспилотников самолетного типа, а также заявили о якобы "пресечении атаки".

Всего, по данным Минобороны РФ, было сбито 23 дрона.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены над акваторией Черного моря и территорией "Республики Крым" 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному", - идет речь в отчете.

Что этому предшествовало

Напомним, что около полуночи 21 сентября в разных районах оккупированного Крыма стали заявлять о многочисленных взрывах, и якобы "массированной атаке дронов".

Местные жители писали в сети о взрывах в районе аэродрома в Новофедоровке, где также слышали стрельбу, а также в Евпатории, Саках, Севастополе в районе Казачьей и Камышовой бухт, Черноморском, Николаеве и не только.

Также заявляли о работе систем противовоздушной обороны. Представитель оккупационной "администрации", советник так называемого "главы Крыма" Олег Крючков около двух часов ночи ограничился заявлением о работе ПВО и пообещал предоставить данные о последствиях позже.

Напомним также, что перед этим взрывы в оккупированном Крыму прозвучали утром 20 сентября. Тогда Силы обороны Украины атаковали командный пункт ВС РФ вблизи оккупированного Севастополя - ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового.